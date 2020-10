Turismo | IEG | al via domani a Rimini TTG Travel Experience

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – A partire da, 14 ottobre, al quartiere fieristico di, Italian Exhibition Group (Ieg) alza il sipario sulitaliano tracciando un primo bilancio dell’impatto della crisi Covid-19, con l’avvio dei tre saloni TTG, Regeneration! By SIA e SUN Beach&Outdoor Style. Ad aprire ufficialmente l’edizione 2020, alle 12 (Hall Sud), – annuncia Ieg in una nota – saranno i saluti introduttivi di Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, Andrea Gnassi, sindaco di, e Andrea Corsini, assessore aldella Regione Emilia-Romagna. Seguirà un talk show condotto da Simona Ventura con Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato al ministero per i Beni e le ...

Fino al 16 ottobre con Regeneration! By SIA e SUN Beach&Outdoor Style. In contemporanea anche IBE International Bus Expo ...Dal 14 al 16 ottobre in contemporanea TTG Travel Experience, Regeneration! By Sia, Sun Beach & Outdoor Style, e International Bus Expo ...