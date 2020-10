Tumore metastatico al seno: 13 ottobre proclamato Giornata Nazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Ci sono voluti anni di battaglie e campagne di sensibilizzazione. Ma alla fine il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta di indire la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico. Quando? Sarà il 13 ottobre e per celebrare questo piccolo, grande, riconoscimento, fortemente voluto da Europa Donna (a cui si sono aggiunte negli ultimi mesi altre reti come A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, F.A.V.O. e IncontraDonna), ci saranno tanti eventi on line.Il senso della giornata nazionale Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Ci sono voluti anni di battaglie e campagne di sensibilizzazione. Ma alla fine il Consiglio dei Ministri ha approvato la richiesta di indire la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico. Quando? Sarà il 13 ottobre e per celebrare questo piccolo, grande, riconoscimento, fortemente voluto da Europa Donna (a cui si sono aggiunte negli ultimi mesi altre reti come A.N.D.O.S. Onlus Nazionale, F.A.V.O. e IncontraDonna), ci saranno tanti eventi on line.Il senso della giornata nazionale

Montecitorio : Domani #13ottobre, a partire dalle 19.40, luci viola sulla facciata di Palazzo Montecitorio in occasione della Gior… - zazoomblog : Ferite vincenti - 13 ottobre giornata del tumore al seno metastatico: a Silvia - #Ferite #vincenti #ottobre… - Agenparl : Montecitorio illuminato di viola per la Giornata di sensibilizzazione sul tumore metastatico alla mammella - - oldblackmagic : RT @Corriere_Salute: Il 13 ottobre è la Giornata mondiale del tumore al seno metastatico. Sono ben 37 mila le italiane che vi convivono e s… - Francesco020165 : RT @Montecitorio: Domani #13ottobre, a partire dalle 19.40, luci viola sulla facciata di Palazzo Montecitorio in occasione della Giornata n… -