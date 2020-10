Trump torna in pubblico: “Sto benissimo, vi bacerei tutti” (Di martedì 13 ottobre 2020) Fa discutere il nuovo comizio di Trump in Florida. Alla prima uscita pubblica dopo la positività al Covid, il presidente è andato nel Sunshine State per un evento di campagna elettorale ovviamente senza il minimo rispetto delle regole di distanziamento sociale e con pochissimi presenti con indosso la mascherina. Un evento nel quale Trump ha ribadito la tesi non provata di essere immune al Covid dopo la malattia lanciandosi in dichiarazioni d’amore per la folla. LEGGI ANCHE > Trump fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci Comizio di Trump in Florida per tentare la rimonta Il comizio di Trump in Florida è il primo di una lunga serie di eventi che il presidente terrà nelle tre settimane che mancano da qui al 3 novembre per cercare di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 ottobre 2020) Fa discutere il nuovo comizio diin Florida. Alla prima uscita pubblica dopo la positività al Covid, il presidente è andato nel Sunshine State per un evento di campagna elettorale ovviamente senza il minimo rispetto delle regole di distanziamento sociale e con pochissimi presenti con indosso la mascherina. Un evento nel qualeha ribadito la tesi non provata di essere immune al Covid dopo la malattia lanciandosi in dichiarazioni d’amore per la folla. LEGGI ANCHE >fa campagna elettorale decontestualizzando le frasi di Fauci Comizio diin Florida per tentare la rimonta Il comizio diin Florida è il primo di una lunga serie di eventi che il presidente terrà nelle tre settimane che mancano da qui al 3 novembre per cercare di ...

Il presidente Trump, saluta i fan che lo accolgono all'aeroporto di Orlando prima del comizio a Sanford, in Florida. AGI - Per chi dubitasse del suo reale stato di salute, il comizio in Florida è stat ...

(ANSA) - WASHINGTON, 13 OTT - "Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese": Donald Trump, nel suo primo comizio dopo essere risultato positivo al coronavirus manda in visibilio i ...

