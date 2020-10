Trump, primo comizio in Florida dopo essere risultato negativo al Covid-19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente Usa, Donald Trump, ha tenuto il primo comizio dopo la negatività al Covid-19. “I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo”. Florida – Donald Trump va alla ricerca della rimonta in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre che, secondo praticamente tutti i sondaggi, vedono lo sfidante Joe Biden in netto vantaggio. negativo al Covid-19 Il capo della Casa Bianca, positivo al coronavirus, è risultato negativo al Covid-19 “diversi giorni di seguito” utilizzando un test rapido. Lo ha detto il medico del presidente, Sean Conley, in una lettera resa pubblica: “In risposta alla tua domanda sui ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Il presidente Usa, Donald, ha tenuto illa negatività al-19. “I lockdown stanno uccidendo i Paesi in tutto il mondo”.– Donaldva alla ricerca della rimonta in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre che, secondo praticamente tutti i sondaggi, vedono lo sfidante Joe Biden in netto vantaggio.al-19 Il capo della Casa Bianca, positivo al coronavirus, èal-19 “diversi giorni di seguito” utilizzando un test rapido. Lo ha detto il medico del presidente, Sean Conley, in una lettera resa pubblica: “In risposta alla tua domanda sui ...

Tg3web : Dagli Stati Uniti, primo paese per infezioni, fanno discutere le parole di Donald Trump che si fa beffe dell'Europa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, media Usa: #Trump nascose la sua positività - AndreaMarano11 : RT @RaiNews: Donald Trump nel suo primo comizio: 'Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese' #USA2020 - RaiNews : Donald Trump nel suo primo comizio: 'Fra 22 giorni torneremo a vincere in Florida e nell'intero Paese' #USA2020 -