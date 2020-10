Trump presenta un conto salato al Secret Service: ‘238 milioni per aver dormito nei suoi hotel mentre facevano da scorta a sua famiglia’ (Di martedì 13 ottobre 2020) I figli del presidente Trump viaggiano, il Secret Service – agenzia federale preposta alla loro protezione – li segue. Ma dove alloggia perlopiù? Negli alberghi dell’impero Trump, a cui finora il corpo speciale ha pagato con i soldi dei contribuenti 238mila dollari. A rivelarlo è un’inchiesta pubblicata dal Washington Post, che si è basato sui registri dei servizi segreti. Secondo cui la Trump Organization ha presentato al governo americano un conto bello salato per i soggiorni che gli agenti hanno dovuto sostenere, accompagnando i figli del presidente in giro per lavoro, ma anche per svago. Come i quattro viaggi fatti da Eric nei Trump golf club in Scozia, o quello di Don jr nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) I figli del presidenteviaggiano, il– agenzia federale preposta alla loro protezione – li segue. Ma dove alloggia perlopiù? Negli alberghi dell’impero, a cui finora il corpo speciale ha pagato con i soldi dei contribuenti 238mila dollari. A rivelarlo è un’inchiesta pubblicata dal Washington Post, che si è basato sui registri dei servizi segreti. Secondo cui laOrganization hato al governo americano unbelloper i soggiorni che gli agenti hanno dovuto sostenere, accompagnando i figli del presidente in giro per lavoro, ma anche per svago. Come i quattro viaggi fatti da Eric neigolf club in Scozia, o quello di Don jr nel ...

In piazza Montecitorio la manifestazione in sostegno di Chico Forti, l'italiano detenuto negli Usa. Presente anche l'attore romano Enrico Montesano che ha incontrato Matteo ...

