Trump | conto stellare al Secret Service | 238mila dollari per la scorta ai familiari nei suoi hotel

Per garantire la protezione ai figli del presidente Trump durante i loro viaggi anche all'estero, il Secret Service continua a pagare, con soldi dei contribuenti, gli alberghi dell'impero della famiglia Trump. È quanto scrive oggi il Washington Post rivelando che, secondo stime del corpo speciale di agenti preposto alla protezione del presidente e dei suoi familiari, finora sono stati spesi 238mila dollari nelle proprietà Trump. La Trump Organization ha infatti presentato al governo americano il conto, salato, per i soggiorni che gli agenti hanno dovuto fare al seguito dei figli del presidente. Come i quattro viaggi fatti da Eric Trump ...

Trump infiamma gli elettori in Florida: ‘Vinceremo e mi amerete ancor di più’

Trump si mostra a Sanford per la campagna elettorale e dichiara: 'Sono immune'. In molti urlano il suo nome seguito da 'We love you'.

