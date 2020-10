Trullo | spari contro auto | guidatore illeso

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – Si e’ affiancato a un’ferma ad un incrocio, a bordo di uno scooter Honda Sh, ha estratto la pistola e ha fatto fuoco due volte colpendo la portiera posteriore destra.in pieno giorno nel quartieredi Roma, esattamente alle 12.40 in via di Vigna Ceccarelli. Vittima dell’agguato un italiano, incensurato, che era al volante della macchina raggiunta dai due colpi di pistola. L’uomo, in preda alla paura per quanto accaduto, ha dato l’allarme chiamando le forze dell’ordine. Lo scooterista, con volto coperto da casco e mascherina, si e’ subito dileguato. Sul posto la Polizia del commissariato San Paolo e la Scientifica. Informata dell’accaduto anche la Squadra Mobile. Secondo quanto si apprende, l’uomo finito nel mirino e’ rimasto ...

Ultime Notizie dalla rete : Trullo spari

RomaToday

A dare l'allarme è stato proprio il conducente dell'auto che ha chiamato la polizia: "Non so chi possa essere stato, non ho mai ricevuto minacce" ...Spari al Trullo. Un individuo, a bordo di uno scooter, si è avvicinato a un’auto e sparato due colpi di pistola contro la portiera posteriore destra. È quanto accaduto martedì 13 ottobre in via di Vig ...