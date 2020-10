TPL: sotto l’80% della capienza dei mezzi caos alle fermate, l’allarme di Asstra (Di martedì 13 ottobre 2020) Con una riduzione ulteriore della capienza dei mezzi pubblici, ora 80%, sarebbe difficile per il trasporto locale conciliare il rispetto dei protocolli anticovid con il diritto alla mobilità di centinaia di migliaia di utenti Leggi su firenzepost (Di martedì 13 ottobre 2020) Con una riduzione ulterioredeipubblici, ora 80%, sarebbe difficile per il trasporto locale conciliare il rispetto dei protocolli anticovid con il diritto alla mobilità di centinaia di migliaia di utenti

MichelaRoi : RT @AnselmoDelDuca: Se si vogliono chiudere le #scuole perché non si riesce a gestire il TPL, dovrebbero dimettersi sia #Azzolina che #DeMi… - FirenzePost : TPL: sotto l’80% della capienza dei mezzi caos alle fermate, l’allarme di Asstra - FrancescoCoccoT : RT @AnselmoDelDuca: Se si vogliono chiudere le #scuole perché non si riesce a gestire il TPL, dovrebbero dimettersi sia #Azzolina che #DeMi… - AnselmoDelDuca : Se si vogliono chiudere le #scuole perché non si riesce a gestire il TPL, dovrebbero dimettersi sia #Azzolina che… - iltrenoromalido : RT @Andreacritico: per quanti anni si è assistito a tagli e riduzioni degli investimenti in TPL? nessun potenziamento della rete, mezzi ve… -