Torrecuso | altro caso di contagio | l’annuncio del sindaco Angelino Iannella

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovodi. Nel tardo pomeriggio, il primo cittadinoha ricevuto la seguente comunicazione dell’Asl: “Oggi pomeriggio alle 18,00 circa, L’ASL dipartimento di Prevenzione Servizio Epidemiologico e Prevenzione, mi comunicava di un paziente ricoverato presso l’AO S.Pio di Benevento risultato positivo al Covid-19. Già alle prime voci della tarda mattinata, i familiari e tutte le persone che hanno avuto contatto con il paziente, sono in quarantena. Stasera è stato fornito all’ASL l’elenco completo dei familiari e delle persone che sono venute a contatto con il paziente per l’attivazione dei tamponi. Dalla mezzanotte di oggi andrà in vigore il nuovo DPCM con nuove ...

Ultime Notizie dalla rete : Torrecuso altro

anteprima24.it

Guarda i 29 risultati per Case in affitto San Salvatore Telesino al miglior prezzo, l'immobile in affitto più conveniente parte da 200 €. Cerchi più case e appartamenti in affitto? Scopri anche tutte ...Con il decesso di una signora di Moiano, ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva del 'San Pio' di Benevento, sono saliti a 3 i morti con il contagio da SARS-CoV-2 residenti nel Sannio, d ...