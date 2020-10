Torino, il passo indietro di Appendino e le partite nazionali: “Continuerò a fare politica. Pd e M5s alleati alle Comunali? Prematuro” (Di martedì 13 ottobre 2020) Un passo indietro da molti atteso, ma destinato a fare rumore. Dentro e fuori il Movimento 5 stelle. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha deciso di annunciare, prima con un videomessaggio e poi incontrando la stampa, che non si ricandiderà alle amministrative 2021. Il motivo principale nasce dalla condanna in primo grado a 6 mesi per falso ideologico nell’ambito del processo Ream, dopo la quale la prima cittadina si è autosospesa dal M5s. “Ho ritenuto giusto prendere questa scelta, dolorosa ma necessaria”. Ora resta da capire dove sarà il suo futuro: in questi mesi delicati per il Movimento, tra discussioni e tensioni per la leadership, si è più volte parlato di un suo possibile ingresso nella futura segreteria. Uno scenario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Unda molti atteso, ma destinato arumore. Dentro e fuori il Movimento 5 stelle. La sindaca diChiaraha deciso di annunciare, prima con un videomessaggio e poi incontrando la stampa, che non si ricandideràamministrative 2021. Il motivo principale nasce dalla condanna in primo grado a 6 mesi per falso ideologico nell’ambito del processo Ream, dopo la quale la prima cittadina si è autosospesa dal M5s. “Ho ritenuto giusto prendere questa scelta, dolorosa ma necessaria”. Ora resta da capire dove sarà il suo futuro: in questi mesi delicati per il Movimento, tra discussioni e tensioni per la leadership, si è più volte parlato di un suo possibile ingresso nella futura segreteria. Uno scenario ...

