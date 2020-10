Torino, Appendino rinuncia alla ricandidatura: “Non correrò di nuovo come sindaca, decisione molto dolorosa” (Di martedì 13 ottobre 2020) La sindaca di Torino Chiara Appendino ha annunciato che rinuncia alla sua ricandidatura alla guida del capoluogo piemontese alle prossime amministrative, che si terranno in primavera. “Ho preso una decisione, non nego molto dolorosa, ma necessaria”, ha detto Appendino in un videomessaggio. “Dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò nuovamente per la carica di sindaca“. Lo scorso 21 settembre Appendino ha annunciato la decisione di autosospendersi dal Movimento Cinque Stelle dopo la condanna per falso ideologico nel processo Ream. “Poter amministrare Torino è stato ed ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) LadiChiaraha annunciato chesuaguida del capoluogo piemontese alle prossime amministrative, che si terranno in primavera. “Ho preso una, non negodolorosa, ma necessaria”, ha dettoin un videomessaggio. “Dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di fare un passo di lato. Non correrò nuovamente per la carica di“. Lo scorso 21 settembreha annunciato ladi autosospendersi dal Movimento Cinque Stelle dopo la condanna per falso ideologico nel processo Ream. “Poter amministrareè stato ed ...

