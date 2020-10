Torino, Appendino: “Incarichi nazionali? Il mio passo di lato non significa che lo faccia per un’altra poltrona” (Di martedì 13 ottobre 2020) “Mi era stato chiesto di fare il ministro e avevo rinunciato per coerenza con il mio percorso. Non è che ogni volta che si dichiara un passo di lato significa che si fa per un’altra poltrona“. Risponde così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a un giornalista che le chiede se continuerà la sua carriera politica e se, nel caso, ambisca a ricoprire incarichi nazionali. La prima cittadina del capoluogo piemontese, poche ore prima, aveva annunciato che non si sarebbe ricandidata alle elezioni comunali. “Si fa politica finché si è coerenti con se stessi – ha proseguito – continuerò a fare politica, ma il passo di lato non significa che ci debba essere qualcosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “Mi era stato chiesto di fare il ministro e avevo rinunciato per coerenza con il mio percorso. Non è che ogni volta che si dichiara undiche si fa per un’altra poltrona“. Risponde così la sindaca di, Chiara, a un giornalista che le chiede se continuerà la sua carriera politica e se, nel caso, ambisca a ricoprire incarichi. La prima cittadina del capoluogo piemontese, poche ore prima, aveva annunciato che non si sarebbe ricandidata alle elezioni comunali. “Si fa politica finché si è coerenti con se stessi – ha proseguito – continuerò a fare politica, ma ildinonche ci debba essere qualcosa ...

