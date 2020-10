Torino, 1000 biglietti in vendita per il match di domenica contro il Cagliari (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Torino ha annunciato che da domani sarà possibile acquistare mille biglietti in vista della gara contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 15. Il club granata ha spiegato che saranno in vendita soltanto via web, sulla piattaforma di Vivaticket e che gli abbonati della scorsa stagione avranno il diritto di prelazione. In vendita i posti in Tribuna Granata (40 euro), nella Poltroncine Granata (80 euro), in Tribuna Grande Torino (150 euro) e negli Sky Box (250 euro). Se i tagliandi fossero ancora disponibili, da venerdì 16 ottobre verrà abilitata la vendita libera. Il diritto di prelazione non verrà considerato in occasione della sfida di Coppa Italia del 28 ottobre contro il Lecce ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilha annunciato che da domani sarà possibile acquistare millein vista della garail, in programmaalle ore 15. Il club granata ha spiegato che saranno insoltanto via web, sulla piattaforma di Vivaticket e che gli abbonati della scorsa stagione avranno il diritto di prelazione. Ini posti in Tribuna Granata (40 euro), nella Poltroncine Granata (80 euro), in Tribuna Grande(150 euro) e negli Sky Box (250 euro). Se i tagliandi fossero ancora disponibili, da venerdì 16 ottobre verrà abilitata lalibera. Il diritto di prelazione non verrà considerato in occasione della sfida di Coppa Italia del 28 ottobreil Lecce ...

cagliaripad : Calcio: in vendita 1000 biglietti per l’incontro Torino-Cagliari di domenica - sportface2016 : #TorinoCagliari, biglietti in vendita da domani soltanto via web - marinabeccuti : In vendita da domani i biglietti per Torino-Cagliari: porte aperte per 1000 tifosi - Torinogranatait : In vendita da domani i biglietti per Torino-Cagliari: porte aperte per 1000 tifosi - TuttoIlToro : ?? TICKET: Apre ???????????? la vendita dei 1000 tagliandi per #TorinoCagliari. #SFT #FVCG Tutte le info per l’acquisto… -