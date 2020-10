Torchlight III sbarca oggi su console e PC (Di martedì 13 ottobre 2020) Perfect World Entertainment, Inc. e lo sviluppatore Echtra Games, Inc. hanno annunciato che Torchlight III, lo spensierato e frenetico dungeon crawler, è ufficialmente disponibile su PlayStation, Xbox One e Steam al prezzo di €39,99. Torchlight III arriverà anche su Nintendo Switch il 22 ottobre. Come ultima incarnazione e successore dei classici ARPG di culto della serie Torchlight, Torchlight III riporta meccaniche caratteristiche che hanno definito la saga, come il combattimento hack'n'slash e l'apprezzato sistema dei compagni, offrendo al contempo una nuova, entusiasmante storia e funzioni adatte a una nuova generazione di giocatori su console e PC."Torchlight III è arrivato e noi di Echtra siamo più che entusiasti che i giocatori possano finalmente ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020) Perfect World Entertainment, Inc. e lo sviluppatore Echtra Games, Inc. hanno annunciato cheIII, lo spensierato e frenetico dungeon crawler, è ufficialmente disponibile su PlayStation, Xbox One e Steam al prezzo di €39,99.III arriverà anche su Nintendo Switch il 22 ottobre. Come ultima incarnazione e successore dei classici ARPG di culto della serieIII riporta meccaniche caratteristiche che hanno definito la saga, come il combattimento hack'n'slash e l'apprezzato sistema dei compagni, offrendo al contempo una nuova, entusiasmante storia e funzioni adatte a una nuova generazione di giocatori sue PC."III è arrivato e noi di Echtra siamo più che entusiasti che i giocatori possano finalmente ...

