TOP 5 serie tv horror da riscoprire ad Halloween

Leggi su hynerd

(Di martedì 13 ottobre 2020) by Hynerd.it La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando ma, con tutto il rispetto per i classici film, non c’è bisogno di vivere in una casa di montagna o di periferia per essere risucchiati dal terrore della televisione. Negli ultimi anni, grazie al contributo delle neonate piattaforme di video streaming, si è sviluppato e diffuso un florilegio di narrazioni audiovisive spaventose (letteralmente), appartenenti al genere thriller,o a entrambi. Dagli zombie ai demogorgoni, oggi letvsono … su: