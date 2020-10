Titoli Stato: collocati Btp per 7,5 mld, tasso a 3 anni negativo a -0,14% (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) – collocati Btp a 3 (scadenza 15 gennaio 2024), 7 (scadenza 15 settembre 2027) e a 30 anni (scadenza 1 settembre 2050) per 7,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Btp a 3 anni il rendimento lordo è negato a -0,14% da 0,07% nella precedente asta. Il rendimento del Btp a 7 anni è sceso allo 0,34% mentre il tasso del Btp a 30 anni è sceso a 1,48%.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott. (Adnkronos) –Btp a 3 (scadenza 15 gennaio 2024), 7 (scadenza 15 settembre 2027) e a 30(scadenza 1 settembre 2050) per 7,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda il Btp a 3il rendimento lordo è negato a -0,14% da 0,07% nella precedente asta. Il rendimento del Btp a 7è sceso allo 0,34% mentre ildel Btp a 30è sceso a 1,48%.L'articolo CalcioWeb.

