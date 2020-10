Tinexta acquisisce tre società ed entra in settore cybersecurity (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) – Tinexta acquisisce tre aziende in Italia ed entra nel settore della cybersecurity. La società, quotata a Piazza Affari, ha acquisito la divisione Progetti e soluzioni di Corvallis, Yoroi e Swascan. L’investimento iniziale per l’acquisto delle quote di maggioranza delle tre attività è di 47,8 milioni di euro. Le tre aziende costituiscono il nucleo operativo della nuova business unit cybersecurity di Tinexta, con competenze, risorse specializzate e tecnologie avanzate per cogliere le opportunità nel mercato digitale. La nuova unità, si spiega dall’azienda, sarà dotata della massa critica necessaria per gestire complessi progetti destinati a operatori finanziari e aziende ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) –tre aziende in Italia edneldella. La società, quotata a Piazza Affari, ha acquisito la divisione Progetti e soluzioni di Corvallis, Yoroi e Swascan. L’investimento iniziale per l’acquisto delle quote di maggioranza delle tre attività è di 47,8 milioni di euro. Le tre aziende costituiscono il nucleo operativo della nuova business unitdi, con competenze, risorse specializzate e tecnologie avanzate per cogliere le opportunità nel mercato digitale. La nuova unità, si spiega dall’azienda, sarà dotata della massa critica necessaria per gestire complessi progetti destinati a operatori finanziari e aziende ...

Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Tinexta acquisisce tre aziende in Italia ed entra nel settore della cybersecurity. La società, quotata a Piazza Affari, ha acquisito la divisione Progetti e ...

