This Is Us 5 ha una data italiana? La novità Sky fa impazzire i fan della serie

Le buone notizie non vengono mai da sole, vogliamo cambiare così il famoso detto soprattutto alla luce del fatto che chi attende con ansia i nuovi episodi di This Is Us 5 verrà doppiamente premiato. Perché? Se qualche giorno fa vi abbiamo annunciato che la première della nuova stagione andrà in onda due settimane prima del previsto, e quindi il prossimo 27 ottobre, oggi siamo qua per lanciare quella che sembra essere la data ufficiale di messa in onda anche in Italia. Quest'anno ad accogliere la serie sarà Fox dopo la chiusura di FoxLife e quindi i fan dovranno solo traslocare di rete pe godersi le nuove storie della famiglia Pearson, ma da quando dovrete tenervi liberi? Secondo le ultime novità in casa Sky sembra che il giorno previsto per il...

Ultime Notizie dalla rete : This una Covid, Conte firma il dpcm con le nuove misure La Repubblica Lino Guanciale nel remake di This is us: prime indiscrezioni sul cast di Noi

Lino Guanciale nel cast di Noi, il remake di This is us: è l’indiscrezione del giorno. Solo pochi mesi fa è giunta notizia dell’intenzione di Cattleya di dare vita a una versione italiana dell’amatiss ...

