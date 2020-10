The Voice Senior, anticipazioni sul talent condotto da Antonella Clerici (Di martedì 13 ottobre 2020) Definiamo in anteprima tutti i dettagli della versione italiana di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Il programma dovrebbe aprire il sipario tra novembre e dicembre su Rai 1. L’orario, sarà molto probabilmente quello di prima serata. Quindi, orientativamente comincerà non prima delle 21:30. T. V. Senior è un riadattamento più maturo di The Voice of Italy, dedicato agli over 60. La musica e le passioni non hanno età, e con questo talent anche le persone “più mature” possono esprimere il loro talento divertendosi con lo sguardo attento della giuria , nelle più svariate esibizioni. Potranno partecipare ai casting ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Definiamo in anteprima tutti i dettagli della versione italiana di Theda. Il programma dovrebbe aprire il sipario tra novembre e dicembre su Rai 1. L’orario, sarà molto probabilmente quello di prima serata. Quindi, orientativamente comincerà non prima delle 21:30. T. V.è un riadattamento più maturo di Theof Italy, dedicato agli over 60. La musica e le passioni non hanno età, e con questoanche le persone “più mature” possono esprimere il loroo divertendosi con lo sguardo attento della giuria , nelle più svariate esibizioni. Potranno partecipare ai casting ...

