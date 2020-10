The Mandalorian: Disney+ rilascia i nuovi poster (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovo poster per la seconda stagione della serie esclusiva Disney+ – Photo credit: DisneyThe Mandalorian è una delle serie televisive di punta della piattaforma di streaming Disney+.Qualunque amante della saga di Star Wars non può essersi fatto sfuggire la prima stagione di una delle esclusive della piattaforma Disney+ più amate, acclamata dalla critica e dal pubblico.A breve arriverà l’attesa seconda stagione e Disney ha rilasciato qualcosina per l’occasione. Vediamola insieme. Nuovo poster per la seconda stagione della serie esclusiva Disney+ – Photo credit: Disneynuovi poster rilasciati per The Mandalorian Oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Nuovoper la seconda stagione della serie esclusiva– Photo credit: DisneyTheè una delle serie televisive di punta della piattaforma di streaming.Qualunque amante della saga di Star Wars non può essersi fatto sfuggire la prima stagione di una delle esclusive della piattaformapiù amate, acclamata dalla critica e dal pubblico.A breve arriverà l’attesa seconda stagione e Disney hato qualcosina per l’occasione. Vediamola insieme. Nuovoper la seconda stagione della serie esclusiva– Photo credit: Disneyti per TheOggi ...

LongTakeIt : #TheMandalorian, in arrivo la seconda stagione su #DisneyPlus: svelati i poster dei personaggi ??… - badtasteit : #TheMandalorian 2: scene inedite nel nuovo promo della stagione - justmorewine : oggi si inizia il rewatch di the mandalorian in vista del 30 ottobre - _agnesnutter : Solo ora ho realizzato che Suburra e The Mandalorian escono lo stesso giorno MA IO MI CHIEDO WHYYYYY - Think_movies : “The Mandalorian”: un Nuovo Teaser Trailer Mostra delle scene inedite della Seconda Stagione dal 30 ottobre su Disn… -