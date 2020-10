The Crown, il nuovo trailer della quarta stagione dal 15 novembre su Netflix (video) (Di martedì 13 ottobre 2020) The Crown a novembre la quarta stagione (video e foto) Prosegue l’avvicinamento alla quarta stagione di The Crown in arrivo su Netflix il prossimo 15 novembre. Il nuovo teaser trailer si concentra sull’arrivo di Diana (Emma Corrin) a corte quando sul finire degli anni ’70 la famiglia reale desiderosa di assicurare la successione al trono, voleva trovar moglie per Carlo ancora scapolo a 30 anni. Di seguito il teaser trailer in italiano seguito in fondo anche dalla versione in lingua originale. Questa stagione segna l’arrivo di Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher inoltre è l’ultima con questo cast, le ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020) Thelae foto) Prosegue l’avvicinamento alladi Thein arrivo suil prossimo 15. Ilteasersi concentra sull’arrivo di Diana (Emma Corrin) a corte quando sul finire degli anni ’70 la famiglia reale desiderosa di assicurare la successione al trono, voleva trovar moglie per Carlo ancora scapolo a 30 anni. Di seguito il teaserin italiano seguito in fondo anche dalla versione in lingua originale. Questasegna l’arrivo di Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher inoltre è l’ultima con questo cast, le ...

