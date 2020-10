The Crown 4: nuovo teaser da Netflix (Di martedì 13 ottobre 2020) Netflix ha rilasciato un nuovo teaser per la quarta stagione di The Crown. La serie è attesa sulla piattaforma per domenica 15 novembre 2020 The Crown, una delle serie di maggior successo a livello mondiale, è arrivata alla sua quarta stagione. Ispirata dalla pluripremiata opera teatrale The Audience, The Crown ci ha raccontato la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta fra il suo io privato e la sfera pubblica. Intrighi personali, storia d’amore e rivalità politiche si intrecciano lungo l’evolversi dei grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del secolo scorso. E The Crown non ci parla soltanto della monarchia, ma del vero e proprio declino di un impero secolare che deve far fronte a un mondo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 ottobre 2020)ha rilasciato unper la quarta stagione di The. La serie è attesa sulla piattaforma per domenica 15 novembre 2020 The, una delle serie di maggior successo a livello mondiale, è arrivata alla sua quarta stagione. Ispirata dalla pluripremiata opera teatrale The Audience, Theci ha raccontato la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta fra il suo io privato e la sfera pubblica. Intrighi personali, storia d’amore e rivalità politiche si intrecciano lungo l’evolversi dei grandi eventi che hanno plasmato la seconda metà del secolo scorso. E Thenon ci parla soltanto della monarchia, ma del vero e proprio declino di un impero secolare che deve far fronte a un mondo ...

NetflixIT : Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - raspa90 : RT @tvblogit: The Crown, la regina del nuovo teaser è Lady Diana - divianadyeus : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - EmanuelaDG : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - Giullina_pa : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. -