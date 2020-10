The Crown 4: il teaser trailer tra favola e incubo (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ chiaro dalle prime immagini del teaser trailer che The Crown 4 si concentrerà precipuamente sul rapporto tormentato tra Carlo e Diana The Crown 4 approderà su Netflix il prossimo 15 Novembre e proprio pochi istanti fa il servizio di streaming mondiale ha rilasciato il primo teaser trailer che chiarisce quale sarà uno dei temi portanti del nuovo ciclo di episodi: il rapporto tormentato tra Carlo e Diana. Gli Anni ’70 stanno volgendo al termine e tra le preoccupazioni della regina, ancora una volta (e per l’ultima) interpretata da Olivia Colman, c’è quella di garantire una linea di successione alla Corona: il principe Carlo (Josh O’Connor) però, erede al trono, a trent’anni è ancora celibe. Così si fa ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ chiaro dalle prime immagini delche The4 si concentrerà precipuamente sul rapporto tormentato tra Carlo e Diana The4 approderà su Netflix il prossimo 15 Novembre e proprio pochi istanti fa il servizio di streaming mondiale ha rilasciato il primoche chiarisce quale sarà uno dei temi portanti del nuovo ciclo di episodi: il rapporto tormentato tra Carlo e Diana. Gli Anni ’70 stanno volgendo al termine e tra le preoccupazioni della regina, ancora una volta (e per l’ultima) interpretata da Olivia Colman, c’è quella di garantire una linea di successione alla Corona: il principe Carlo (Josh O’Connor) però, erede al trono, a trent’anni è ancora celibe. Così si fa ...

