"The Crown 4": finalmente il trailer della stagione con Lady Diana (Di martedì 13 ottobre 2020) Emma Corrin è Lady Diana. Ci siamo. A poco più di un mese all'inizio della quarta stagione di The Crown 4 – dal 19 novembre su Netflix – la febbre è già altissima. Specialmente dopo il nuovo teaser ufficiale, appena uscito, che svela le prime scene della serie. L'attesa, inutile negarlo, è tutta per Emma Corrin che veste i panni di Lady D. Compreso il momento in cui indossa l'abito da sposa anno 1981, materiale da sogno per intere generazioni.

