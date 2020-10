The Crown 4: Emma Corrin è Lady Diana nel teaser trailer della serie Netflix (Di martedì 13 ottobre 2020) The Crown 4 si mostra nel nuovo teaser trailer con Emma Corrin nei panni di Lady Diana, tra i protagonisti della quarta stagione della serie Netflix. Il teaser trailer di The Crown 4 ci mostra l'attrice Emma Corrin nei panni di Lady Diana. I nuovi episodi della serie tv usciranno su Netflix il 15 novembre. Quando manca un mese al rilascio di The Crown 4, Netflix ha condiviso il teaser trailer che anticipa ciò che vedremo nei nuovi episodi di una delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020) The4 si mostra nel nuovoconnei panni di, tra i protagonistiquarta stagione. Ildi The4 ci mostra l'attricenei panni di. I nuovi episoditv usciranno suil 15 novembre. Quando manca un mese al rilascio di The4,ha condiviso ilche anticipa ciò che vedremo nei nuovi episodi di una delle ...

NetflixIT : Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - NetflixIT : Come sarà il 29 luglio 1981 nella quarta stagione di The Crown, in arrivo il 15 novembre. - tolovetodestroy : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - aneletafuna : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - IlGiovanni22 : RT @NetflixIT: Questa è la vera essenza di cui sono fatte le favole. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. -