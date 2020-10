The Boys 3, Eric Kripke: "Vi prometto sesso, violenza e parolacce" (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha anticipato il contenuto della terza stagione della serie Amazon che si profila fottutamente folle. Dopo un finale coi fuochi d'artificio, i fan di The Boys attendono con ansia la terza stagione della serie Amazon prime Video che lo showrunner Eric Kripke promette essere fottutamente folle. Da quanto sappiamo finora, le riprese di The Boys 3 dovrebbero prendere il via a inizio 2021. Jensen Ackles farà il suo ingresso nel cast nel ruolo del cattivissimo super Soldier Boy, procurando un sacco di guai a Hughie e Patriota. Domenica sera il creatore della serie Eric Kripke ha risposto alle domande dei fan su Twitter fornendo alcune gustose anticipazioni. "La terza stagione sarà ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo showrunner di The, ha anticipato il contenuto della terza stagione della serie Amazon che si profila fottutamente folle. Dopo un finale coi fuochi d'artificio, i fan di Theattendono con ansia la terza stagione della serie Amazon prime Video che lo showrunnerpromette essere fottutamente folle. Da quanto sappiamo finora, le riprese di The3 dovrebbero prendere il via a inizio 2021. Jensen Ackles farà il suo ingresso nel cast nel ruolo del cattivissimo super Soldier Boy, procurando un sacco di guai a Hughie e Patriota. Domenica sera il creatore della serieha risposto alle domande dei fan su Twitter fornendo alcune gustose anticipazioni. "La terza stagione sarà ...

