The Batman: le prime foto di Colin Farrell da Pinguino e molte altre (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche se ancora stiamo piangendo nell’angolo più scuro e triste della Batcaverna per il rinvio di The Batman, rallegriamoci con queste prime foto dei personaggi sul set che stanno spuntando in questo folle web. Tra queste spiccano un’irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot, a.k.a il Pinguino, e Zoe Kravitz in quelli di una Selina Kyle tutta in pelle. In The Batman un Collin Farell irriconoscibile Grandi giornate in quel di Liverpool, città nel quale hanno ripreso a girare The Batman dopo la parentesi Covid-19 di Robert Pattinson. Le riprese principali si sono svolte intorno alla St George’s Hall, da cui set sono trapelate alcune immagini e video di un funerale. Le prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche se ancora stiamo piangendo nell’angolo più scuro e triste della Batcaverna per il rinvio di The, rallegriamoci con questedei personaggi sul set che stanno spuntando in questo folle web. Tra queste spiccano un’irriconoscibilenei panni di Oswald Cobblepot, a.k.a il, e Zoe Kravitz in quelli di una Selina Kyle tutta in pelle. In Theun Collin Farell irriconoscibile Grandi giornate in quel di Liverpool, città nel quale hanno ripreso a girare Thedopo la parentesi Covid-19 di Robert Pattinson. Le riprese principali si sono svolte intorno alla St George’s Hall, da cui set sono trapelate alcune immagini e video di un funerale. Le...

