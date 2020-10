“The Batman”: dal set di Liverpool il look di Zoë Kravitz nei panni di Catwoman (Di martedì 13 ottobre 2020) Robert Pattinson (Batman), Zoë Kravitz (Catwoman) e John Turturro Farrell (Carmine Falcone). Neanche il tempo di ricominciare le riprese di The Batman (bloccate dopo il test positivo al coronovirus di Robert Pattinson) che dal set arrivano le prime immagini dei personaggi con i look completi. Le ha diffuse il sito Just Jared, mostrando Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell nei panni di Batman, Catwoman e Carmine Falcone. Ma gli occhi sono tutti per lei: Zoë Kravitz, alias Selina Kyle. In assoluto uno dei villan più affascinanti – e sexy – della saga del pipistrello e di tutti i fumetti. Leggi anche › “High Fidelity” ... Leggi su iodonna (Di martedì 13 ottobre 2020) Robert Pattinson (Batman), Zoë) e John Turturro Farrell (Carmine Falcone). Neanche il tempo di ricominciare le riprese di The Batman (bloccate dopo il test positivo al coronovirus di Robert Pattinson) che dal set arrivano le prime immagini dei personaggi con icompleti. Le ha diffuse il sito Just Jared, mostrando Robert Pattinson, Zoëe Colin Farrell neidi Batman,e Carmine Falcone. Ma gli occhi sono tutti per lei: Zoë, alias Selina Kyle. In assoluto uno dei villan più affascinanti – e sexy – della saga del pipistrello e di tutti i fumetti. Leggi anche › “High Fidelity” ...

