Terrorismo | la procura di Roma chiude le indagini sui ‘Beatles’ dell’Isis | il gruppo sequestrò il cooperante Federico Motka

(Di martedì 13 ottobre 2020) Con le loro lame tagliavano la gola ai prigionieri occidentali tenuti in ostaggio tra Siria e Iraq dal sedicente Stato islamico. Tra il 2013 e il 2015 le immagini delle esecuzioni e decapitazioni fecero il giro del mondo, seminando il terrore. Oggi ladiha chiuso lenei loro confronti: si tratta dei ‘Beatles’ dell’Isis, il quartetto di jihadisti con passaporto inglese che ha gestito numerosi sequestri in Siria, compreso quello delitaliano, finito in mano agli aguzzini il 12 marzo del 2013 e liberato nel maggio dell’anno successivo. Tre di loro – Alexanda Kotey, Leslie Aine Davis ed El Shafee Elsheikh sono accusati di associazione con finalità di, anche internazionale, e ...