Tennis | Sardinia Cup | a Sonego e Cecchinato i derby azzurri

I derby sono sempre partite particolari, che sfuggono alle regole e creano tensioni. Ma con i tanti giocatori italiani che affollano i piani alti del Tour maschile, di questi tempi, si possono ...

La giornata di martedì nel Forte Village Sardegna Open, il nuovo Atp 250 nato e messo in pista nel giro di poche settimane sui campi in terra di Pula, Cagliari,, ne ha visti in scena addirittura due.

Il sogno di Caruso finisce in finale. Tiafoe vince il Challenger di Parma

La bella settimana di 'Sabbo' si interrompe sul vantaggio di 3-1 nel terzo set, quando parte la rimonta di Tiafoe. Caruso tornerà in campo in Sardegna, per l'ATP 250 ...

