Temptation Island si sposta al martedì per l'ultima puntata (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi Torna la Champions League su Canale 5 e Mediaset opta per due variazioni di palinsesto che riguardano Temptation Island e Le Iene. La prossima settimana la rete ammiraglia trasmetterà in diretta la partita tra Inter e Borussia Monchengladbach in programma mercoledì 21 ottobre, anticipando così di 24 ore il finale del reality di Alessia Marcuzzi. L'ultima puntata dell'ottava edizione di Temptation andrà infatti in onda martedì 20 ottobre (opposta alle repliche su Rai 1 della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore). Il martedì è solitamente la serata de Le Iene, ma per evitare lo scontro diretto con il programma di Canale 5, la prossima settimana Mediaset traslocherà la trasmissione di Italia 1 al mercoledì contro la ...

