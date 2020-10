Temptation Island 2020, l’ultima puntata si sposta al martedì: ecco perché (Di martedì 13 ottobre 2020) Temptation Island 2020, la versione con le coppie non famose condotta da Alessia Marcuzzi, si sta avviando verso le battute finali. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda la prossima settimana e finalmente vederemo le sorti di tutti i protagonisti. Non solo quelli che ancora devono parlare al falò di confronto, ma anche come sono cambiate le loro vite un mese dopo l’inizio del programma. Staranno ancora insieme oppure si saranno lasciati definitivamente? Lo scopriremo presto. Ci sarà, però, una piccola variazione all’interno del palinsesto di Canale 5. Andiamo a capire il motivo, spiegando perché l’ultima puntata andrà in onda un giorno prima del previsto. Temptation Island 2020 si ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 13 ottobre 2020), la versione con le coppie non famose condotta da Alessia Marcuzzi, si sta avviando verso le battute finali. L’ultima, infatti, andrà in onda la prossima settimana e finalmente vederemo le sorti di tutti i protagonisti. Non solo quelli che ancora devono parlare al falò di confronto, ma anche come sono cambiate le loro vite un mese dopo l’inizio del programma. Staranno ancora insieme oppure si saranno lasciati definitivamente? Lo scopriremo presto. Ci sarà, però, una piccola variazione all’interno del palinsesto di Canale 5. Andiamo a capire il motivo, spiegando perché l’ultimaandrà in onda un giorno prima del previsto.si ...

Aurora_Bersan : @deca_hemmyblack Ho fatto la stessa cosa con Temptation Island comunque. Non sono andata oltre la prima mezz'ora - maestitiam : le mie relazioni funzionano come temptation island dalla terza elementare - zazoomblog : Temptation Island: Tra Carlotta e Nello sembra essersi insidiata la tentatrice Benedetta. Ecco chi è e dove l’abbia… - jvnheego : Imagine gli a.c.e come tentatori a temptation Island - zazoomblog : Temptation Island: Tra Carlotta e Nello sembra essersi insidiata la tentatrice Benedetta. Ecco chi è e dove l’abbia… -