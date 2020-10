Temptation Island 2020 le anticipazioni della quinta puntata del 14 ottobre (Di martedì 13 ottobre 2020) Temptation Island 2020 quinta puntata mercoledì 14 ottobre, le anticipazioni Quinto appuntamento con Temptation Island mercoledì 14 ottobre su Canale 5 dalle 21:40 circa. Alessia Marcuzzi guida il racconto delle coppie nel resort, ma ormai siamo arrivati agli sgoccioli, dopo le due uscite della scorsa settimana (guarda qui) sono rimaste solo tre coppie, Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Francesca e Salvo, e anche per loro si avvicina il momento del falò finale. Ma attenzione l’ultimo appuntamento non sarà mercoledì prossimo quando su Canale 5 andrà in onda la partita di Champions League dell’Inter, ma martedì 20 con in parallelo lo ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 13 ottobre 2020)mercoledì 14, leQuinto appuntamento conmercoledì 14su Canale 5 dalle 21:40 circa. Alessia Marcuzzi guida il racconto delle coppie nel resort, ma ormai siamo arrivati agli sgoccioli, dopo le due uscitescorsa settimana (guarda qui) sono rimaste solo tre coppie, Alberto e Speranza, Nello e Carlotta, Francesca e Salvo, e anche per loro si avvicina il momento del falò finale. Ma attenzione l’ultimo appuntamento non sarà mercoledì prossimo quando su Canale 5 andrà in onda la partita di Champions League dell’Inter, ma martedì 20 con in parallelo lo ...

simonabastiani : Temptation Island. Domani, 14 Ottobre, andrà in onda il penultimo appuntamento. LIVEBLOGGING a partire dalle 21,30… - TrashCafoni : Live non è la D’Urso: l’ex di Delia Duran – che non si chiama - bigpulce : @Simo_dice_cose (Stasera nuova puntata di “Matrimonio a prima vista” e domani, Temptation Island ??) - sabry_vix : @MediasetTgcom24 Cià ciao, sia mai ci risparmi quella rottura di palle di temptation island - tania_andreano : RT @vale_enne: ODDIO MA PENSATE ANDREA A TEMPTATION ISLAND #matrimonioaprimavista -