TeatroBasilica | Gabriele Lavia in “Il Sogno di un Uomo Ridicolo”

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 ottobre 2020) Serata evento alil 13 ottobre alle ore 21 conin IlDi UnRidicolo di Fëdor Dostoevskij. Un appuntamento imperdibile con uno dei più grandi attori italiani che affronta uno testo in cui la felicità è un cammino interiore di sublimazione del dolore personale verso una più alta finalità: risolvere il senso drammatico della libertà e trovare il coraggio di essere liberi, liberi di essere felici. “Sono unridicolo. E ora mi danno anche del pazzo. Potrebbe essere una promozione se per loro non rimanessi comunque unridicolo. Ma ora non mi arrabbio più, ora li trovo tutti gentili, perfino quando ridono di me, anzi proprio allora li trovo particolarmente gentili. ...