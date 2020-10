Teatro San Marco, il cineforum si trasforma in un circolo Stasera omaggio a Fellini (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra i soci fondatori troviamo anche Katia Malatesta e Simone Semprini, già «Religion Today», e Chiara Cont . A loro si affianca, nelle presentazioni dei film, Stefano Cò . «Il cineforum è stato per ... Leggi su ladige (Di martedì 13 ottobre 2020) Fra i soci fondatori troviamo anche Katia Malatesta e Simone Semprini, già «Religion Today», e Chiara Cont . A loro si affianca, nelle presentazioni dei film, Stefano Cò . «Ilè stato per ...

Iris344Sk : ...ma il piccolo Teatro Niccolini di San Casciano avrebbe mai potuto sognare di diventare un palcoscenico del event… - cremaonline : #Crema, #Mondidicarta. Al teatro san Domenico in mostra le arti per ritrovare il benessere - EnriRugB : Teatro San Carlo: Concerto Corale “Canti Napoletani” (“Dalla Villanella alla Canzone Classica Napoletana”) - 3/10/2… - DodiciMagazine : Il Teatro San Carlo si attrezza per garantire la piena #sicurezza! Spuntano i #plexiglass ogni due posti: questa s… - Napolikeit : Venticinquesima edizione di Artecinema, il Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea che si svolgerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro San Artecinema 2020 al Teatro San Carlo: il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea Napolike Punture al PalaRound "Distanze garantite"

di Viviana Bruschi Vaccinazione antinfluenzale a tappeto. Parte oggi alle 15, a San Felice, il progetto pilota di vaccinazione extra ambulatoriale. L’idea di utilizzare un teatro tenda, qual è il ...

Sanremo festeggia San Romolo. Ecco i premi e le benemerenze

Al mattino (10,30) la solenne celebrazione nella concattedrale di San Siro, presieduta dal vescovo Antonio Suetta; nel pomeriggio, dalle 16, al Teatro del casinò (ingresso contingentato) la consegna ...

di Viviana Bruschi Vaccinazione antinfluenzale a tappeto. Parte oggi alle 15, a San Felice, il progetto pilota di vaccinazione extra ambulatoriale. L’idea di utilizzare un teatro tenda, qual è il ...Al mattino (10,30) la solenne celebrazione nella concattedrale di San Siro, presieduta dal vescovo Antonio Suetta; nel pomeriggio, dalle 16, al Teatro del casinò (ingresso contingentato) la consegna ...