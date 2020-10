Teatro | “Bukowski ha fatto 100” A Milano il 16 ottobre

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 ottobre 2020) Maria Eugenia D’Aquino (foto di Massimiliano Liotti). Per celebrare il centenario della nascita del poeta e scrittore statunitense, – figura emblematica della società e della letteratura d’Oltreoceano – Maria Eugenia D’Aquino, Riccardo Magherini e Simona Viciani di Pacta dei teatri danno vita a Bukowski ha100. Riccardo Magherini, Nico Lanni e Lele Palimento (foto di Alle Bonicalzi). Una serata di musica, poesia, letture, brevi filmati, testimonianze e (tanti) ricordi personali: di Carl Weissner che ha “portato” Bukowski in Europa, Nanda Pivano e Andrea Pinketts. Le musiche dal vivo sono di Nico Lanni e Lele Palimento. Info:, 16ore 21.30, Après Coup, via privata della Braida 5.Prenotazione obbligatoria: ...