Tamburi acquista altre azioni proprie

(Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –Investment Partners nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 29 aprile 2020, hato, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 45.697ordinarie (pari allo 0,025% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7858 euro, per un controvalore pari a 264.394,28 euro. Al 9 ottobre, la investment e merchant bank indipendente e diversificata detiene 15.710.693, pari all’8,521% del capitale sociale.

Ultime Notizie dalla rete : Tamburi acquista

Teleborsa

Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2020, ...Negozio Furla in Florida - Manny Hernandez/ for Haute Living Magazine Ricavi netti in calo del 16% e utile di esercizio quasi dimezzato rispetto al 2018: sono solo alcuni dei dati ricavabili dal bilan ...