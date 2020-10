Tagli aziendali | versa ansiolitici nel cappuccino della collega per mantenere il posto

Leggi su meteoweek

(Di martedì 13 ottobre 2020) La donna lavorava in una compagnia assicurativa in difficoltà economiche, pensava di essere prossima al licenziamento. Un piano diabolico portato avanti per mesi, ogni mattina come una goccia che logora la roccia. Una dipendente di una compagnia assicurativa di Bra, nel Cuneese, è stata condannata in primo grado a quattro anni per lesioni personali aggravate perché tutte le … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.