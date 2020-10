Superbonus 110%, online il modello aggiornato per la cessione del credito (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo provvedimento con le modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito del Superbonus al 110% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Via libera anche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione. Il modello deve essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre Le nuove indicazioni sono contenute nel provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020. Superbonus 110%, le nuove specifiche tecniche Ricordiamo che il Superbonus 110%, introdotto con l’art. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo provvedimento con le modifiche alper la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura odeldelalrelativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Via libera anche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica deldi comunicazione. Ildeve essere utilizzato a decorrere dal 15 ottobre Le nuove indicazioni sono contenute nel provvedimento n. 326047 del 12 ottobre 2020., le nuove specifiche tecniche Ricordiamo che il, introdotto con l’art. ...

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo provvedimento con le modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito del Superbonus al 110% relativa ...

Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

Il Superbonus, ora che i decreti attuativi sono pubblicati (>> vedi: Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta) ha inaugurato la nuova disciplina sulle asseverazioni, ovvero le ...

Il Superbonus, ora che i decreti attuativi sono pubblicati (>> vedi: Superbonus 110%, il sogno è realtà! Decreti attuativi in Gazzetta) ha inaugurato la nuova disciplina sulle asseverazioni, ovvero le ...