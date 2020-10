Striscia la Notizia e il tapiro ad Alberto Matano per la “vicenda Cuccarini”. Lui: “Chiedete a mia madre” (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli ultimi attacchi di Lorella Cuccarini indirizzati all’ex collega Alberto Matano non sono certo passati inosservati. La diatriba è nata negli studi de “La Vita in Diretta”, programma su RaiUno che hanno condotto insieme per un’intera stagione, e sembrava essersi conclusa con dura lettera scritta dalla showgirl contro il giornalista definito “maschilista dall’ego sfrenato”. Quella missiva ha inevitabilmente creato una gran bagarre, con Matano che ha mantenuto distanza e toni molto pacati. Qualche giorno fa si è aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda. In quel di “Verissimo” l’ex conduttrice de “La Vita in Diretta” non ha risparmiato nuove critiche l’ex volto del Tg1. “Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Gli ultimi attacchi di Lorella Cuccarini indirizzati all’ex colleganon sono certo passati inosservati. La diatriba è nata negli studi de “La Vita in Diretta”, programma su RaiUno che hanno condotto insieme per un’intera stagione, e sembrava essersi conclusa con dura lettera scritta dalla showgirl contro il giornalista definito “maschilista dall’ego sfrenato”. Quella missiva ha inevitabilmente creato una gran bagarre, conche ha mantenuto distanza e toni molto pacati. Qualche giorno fa si è aggiunto un nuovo capitolo alla vicenda. In quel di “Verissimo” l’ex conduttrice de “La Vita in Diretta” non ha risparmiato nuove critiche l’ex volto del Tg1. “Mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona ...

