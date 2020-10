Stephen King è tornato al cinema | Mi sento malissimo per la situazione che ho visto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 13 ottobre 2020) Nel giorno del ritorno alha fotografato la disastrosain cui versano le sale americane.ha fatto ritorno alper la prima volta fin da febbraio e commenta con desolazione laa cui assistito nella salatografica in un tweet. "Sono andato all'altra sera. Prima volta da febbraio. Non c'era nessun problema di distanziamento sociale. Sabato sera, 7 sale, 4 clienti totali inclusi me e mio nipote. Miper l'industriatografica" scrive il maestro dell'orrore. Negli Stati Uniti le saletografiche hanno riaperto solo in parte. I mercati più importanti, ...