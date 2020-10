Stephan El Shaarawy prima positivo al Coronavirus | poi negativo

(Di martedì 13 ottobre 2020) A dare la notizia diElal primo tampone all’arrivo a Bergamo era stato il medico della Nazionale. Ha parlato di carica virale molto bassa. Un fattore che ha fatto pensare a un risultato falso-. In serata, infatti, la Figc ha reso noto l’esito del secondo tampone effettuato sull’attaccante italiano: il risultato ha dato esito. Un sospiro di sollievo per tutto il gruppo guidato da Roberto Mancini. La giornata di attesa nel ritiro della Nazione Dopo le prime indiscrezioni circolate nel pomeriggio di oggi, è il medico della Nazionale italiana a svelare l’identità del calciatore risultato contagiato dopo i test effettuati dagli Azzurri all’arrivo a Bergamo:El ...

SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? Stephan El Shaarawy, negativo al tampone di controllo Il primo era risultato debolmente posit… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 Stephan El Shaarawy positivo al covid-19 Prof. Ferretti: 'Bassa carica, forse falso positivo'… - TuttoMercatoWeb : TMW - Italia, Stephan El Shaarawy è risultato negativo al tampone di controllo - giornalettismo : ++ Aggiornamento ++ Sospiro di sollievo nel ritiro della #Nazionale. Il secondo tampone effettuato su Stephan… - inarteziogio : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAZIONALE ? Stephan El Shaarawy, negativo al tampone di controllo Il primo era risultato debolmente positivo ? #Sky… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephan Shaarawy

"La formazione? Dopo i tamponi...". Il ct ha provato a sdrammatizzare il momento degli azzurri che hanno visto slittare l'allenamento del pomeriggio per la positività, con bassa carica, di Stephan El ...Vigilia di gara particolare in casa Italia dopo l'annuncia della positività al Covid-19 di Stephan El Shaarawy. L'esterno offensivo italiano è l'unico positivo del gruppo azzurro, anche se, come ...