Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi al GFVip: ‘Saremmo stati ottimi genitori’ (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo essere stata parcheggiata per quasi un mese, finalmente Stefania Orlando ha un po’ di spazio al Grande Fratello Vip. La showgirl nella nona puntata è riuscita a salvarsi al televoto (era in nomination con Maria Teresa Ruta e Myriam Catania, eliminata della serata) ma è stata nuovamente nominata al termine della serata. Malgrado ciò Stefania ha vissuto un momento molto emozionante dal momento che ha potuto incontrare il marito Simone Gianlorenzi (QUI chi è), più giovane di lei di 10 anni. Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi sono sposati: le foto del matrimonio e gli invitati vip Stefania Orlando e la mancata maternità Già ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo essere stata parcheggiata per quasi un mese, finalmenteha un po’ di spazio al Grande Fratello Vip. La showgirl nella nona puntata è riuscita a salvarsi al televoto (era in nomination con Maria Teresa Ruta e Myriam Catania, eliminata della serata) ma è stata nuovamente nominata al termine della serata. Malgrado ciòha vissuto un momento molto emozionante dal momento che ha potuto incontrare il(QUI chi è), più giovane di lei di 10 anni.sono sposati: le foto del matrimonio e gli invitati vipe la mancata maternità Già ...

trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - MarioManca : Non vi permettete di mandare via Stefania Orlando, ancora non vi ho perdonato per Franceska con la k. #gfvip - itsmc17 : RT @Tristan__esdpv: STEFANIA ORLANDO E GUENDA GORIA AVETE TUTTI I MIEI VOTI SONO PRONTO A SALVARVI #GFVIP - beaninfea : RT @assonnata_: L’amicizia tra Batilde Mrandi e Stefania Orlando un po’ come quella tra Taola Purani e GV: inspiegabile. #gfvip - SabMusicIsLife : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “cioè tu o trombi o ti annoi” #GFVIP -