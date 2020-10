Stefania Orlando, il marito Simone e la decisione di non avere figli: «Nessun rimpianto» (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima, un tweet. Poi, una visita in presenza. Simone Gianlorenzi, che nel luglio 2019 ha sposato Stefania Orlando, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per consolare la moglie, turbata dal pensiero che il marito possa aver rimpianto la decisione di non avere figli. «Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto», aveva raccontato qualche giorno fa la conduttrice, «Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desiderarlo e io non potrò». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Prima, un tweet. Poi, una visita in presenza. Simone Gianlorenzi, che nel luglio 2019 ha sposato Stefania Orlando, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per consolare la moglie, turbata dal pensiero che il marito possa aver rimpianto la decisione di non avere figli. «Forse sarei più popolare se dicessi che ho provato e non è accaduto», aveva raccontato qualche giorno fa la conduttrice, «Io purtroppo non li ho voluti. Credo che una donna sia ugualmente completa anche senza avere un figlio. La mia unica paura è che Simone, mio marito, più avanti potrebbe desiderarlo e io non potrò».

trash_italiano : Stefania Orlando prima della puntata del #GFVIP confessa: 'ho preso lo Xanax' e la regia stacca -VIDEO - MarioManca : Non vi permettete di mandare via Stefania Orlando, ancora non vi ho perdonato per Franceska con la k. #gfvip - reservequestion : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando (imitando Valeria Marini): “fatemi salutare tutti gli italiani che mi hanno salvata ieri sera al televoto,… - sdcsroberts : RT @Giuh_h: Il mio dovere l'ho fatto... e voi state salvando Queen Stefania Orlando? ???? #GFVIP - Giuh_h : Il mio dovere l'ho fatto... e voi state salvando Queen Stefania Orlando? ???? #GFVIP -