Stadio Roma, al magnate ceco Vitek l'area di Tor di Valle (Di martedì 13 ottobre 2020) Intorno alle 18 di oggi l'universo rappresentato da Luca Parnasi esce di scena e a Roma, per ciò che concerne l'area di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere il nuovo Stadio della Roma, comincia l'era ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) Intorno alle 18 di oggi l'universo rappresentato da Luca Parnasi esce di scena e a, per ciò che concerne l'di Tor didove dovrebbe sorgere il nuovodella, comincia l'era ...

OfficialASRoma : ??? “Qualche anno fa ho scattato questa foto con La Leggenda Francesco Totti, in quello che, senza saperlo, sarebbe… - forzaroma : Stadio Roma, #Unicredit dà il via libera a #Vitek: rilevati i terreni di #Parnasi #ASRoma - manuela_orazi : @MilanoFinanza Lo stadio è della #Roma no di #Pallotta, informazione malata - M_guitaryan77 : RT @ASRomaPress: Radovan Vitek acquires land at Tor di Valle for Stadio della Roma - kospeti : RT @FMagliaro: alle ore 18.00, il CdA di Unicredit ha deliberato la vendita di Capital Dev alla CPI di Vitek Contestualente è stato sottosc… -