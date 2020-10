Sputnik 5 negli Emirati. Ecco come la Russia muove la Fase-3 del vaccino anti-Covid (Di martedì 13 ottobre 2020) Il quotidiano Emiratino The National annuncia che il vaccino contro il coronavirus 'Sputnik 5 , sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca contro SarsCoV-2, sarà testato negli Emirati Arabi Uniti. L'... Leggi su formiche (Di martedì 13 ottobre 2020) Il quotidianono The National annuncia che ilcontro il coronavirus '5 , sviluppato dall'Istituto Gamaleya di Mosca contro SarsCoV-2, sarà testatoArabi Uniti. L'...

Bielorussia e Venezuela, ora anche gli Emirati Arabi, a breve forse l'Iran. La Russia amplia la scala della diffusione dello Sputnik 5, il vaccino contro il Covid che Mosca sta sperimentando in altri ...

Il vaccino cinese sarebbe arrivato in tempi record tanto da diventare un 'bene pubblico globale'. La storia dimostra infatti che è nella corsa alla produzione dei vaccini che le grandi disparità econo ...

