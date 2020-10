Spollli a 360°: “Stavolta è finita, mi ritiro. In passato ho rifiutato Palermo, non potevi tradire Catania” (Di martedì 13 ottobre 2020) Nicolas Spolli dice addio al calcio giocato.Il difensore argentino, ex tra le altre di Catania, Roma, Chievo Verona, Genoa e Crotone, intervenuto ai microfoni di TMW, si è raccontato a 360° spiegando i motivi che lo hanno spinto ad appendere le scarpette al chiodo: "Stavolta è davvero finita, era arrivato il momento. Ho risolto con il Crotone a poche ore dalla chiusura del mercato e avevo in mente di smettere. Poi mi ha chiamato il Catania e un po’ ci ho pensato. Avrei potuto fare un anno, con il cuore sarei andato. Ma con la testa ho scelto di dire basta. Catania mi avrebbe meritato con il piglio giusto, ma non ero al massimo".FUTURO - "Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. È stato difficile decidere di smettere, ma soltanto perché mi ha chiamato il Catania. Da un paio di mesi ero svuotato. Sono felice ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 ottobre 2020) Nicolas Spolli dice addio al calcio giocato.Il difensore argentino, ex tra le altre di Catania, Roma, Chievo Verona, Genoa e Crotone, intervenuto ai microfoni di TMW, si è raccontato a 360° spiegando i motivi che lo hanno spinto ad appendere le scarpette al chiodo: "Stavolta è davvero, era arrivato il momento. Ho risolto con il Crotone a poche ore dalla chiusura del mercato e avevo in mente di smettere. Poi mi ha chiamato il Catania e un po’ ci ho pensato. Avrei potuto fare un anno, con il cuore sarei andato. Ma con la testa ho scelto di dire basta. Catania mi avrebbe meritato con il piglio giusto, ma non ero al massimo".FUTURO - "Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. È stato difficile decidere di smettere, ma soltanto perché mi ha chiamato il Catania. Da un paio di mesi ero svuotato. Sono felice ...

