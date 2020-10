Spolli | “Ero svuotato ma è stato difficile smettere solo perchè mi ha chiamato il Catania”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 ottobre 2020) Non ha fatto come i suoi ex compagni di squadra Maxi Lopez e Izco di scendere di categoria pur di giocare non essendo più giovanissimi. Nicolas(37) che faceva parte della colonia argentina che trascinava il Catania in Serie A dopo una lunga carriera iniziata sotto il vulcano Etna e proseguita per Roma, Chievo Verona, Genoa e Crotone ha dato l'addio al calcio giocato e lo ha fatto attraverso i microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Era arrivato il momento - racconta nella rubrica 'A tu per tu' - . Ho risolto con il Crotone a poche ore dalla chiusura del mercato e avevo in mente di. Poi mi hail Catania e un po’ ci ho pensato. Avrei potuto fare un anno, con il cuore sarei andato. Ma con la testa ho scelto di dire basta. Catania mi avrebbe meritato con il piglio giusto, ma non ero al ...