Spezia – Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 13 ottobre 2020) Spezia-Fiorentina si disputerà domenica 18 ottobre alle ore 15. Il match del Renato Curi vedrà opporsi due formazioni spinte da una voglia di rivalsa. Sia gli Aquilotti che i Viola vogliono riscattare le due brutte cadute della scorsa giornata di Serie A. Lo Spezia ha subito le pressioni di San Siro perdendo contro il Milan; la Fiorentina invece ha sprecato l’opportunità di rimediare al capitombolo contro l’Inter sbattendo contro il muro della Sampdoria. La partita sarà trasmessa da DAZN a partire dalle ore 15:00. Come arriva lo Spezia Italiano, dopo la positività di Marchizza, può già parzialmente tornare a sorridere per l’arrivo in via definitiva di N’Zola. La punta tanto desiderata dal tecnico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 ottobre 2020)si disputerà domenica 18 ottobre alle ore 15. Il match del Renato Curi vedrà opporsi duespinte da una voglia di rivalsa. Sia gli Aquilotti che i Viola vogliono riscattare le due brutte cadute della scorsa giornata di Serie A. Loha subito le pressioni di San Siro perdendo contro il Milan; lainvece ha sprecato l’opportunità di rimediare al capitombolo contro l’Inter sbattendo contro il muro della Sampdoria. La partita sarà trasmessa da DAZN a partire dalle ore 15:00. Come arriva loItaliano, dopo la positività di Marchizza, può già parzialmente tornare a sorridere per l’arrivo in via definitiva di N’Zola. La punta tanto desiderata dal tecnico ...

Spezia-Fiorentina si disputerà domenica 18 ottobre alle ore 15. Il match del Renato Curi vedrà opporsi due formazioni spinte da una voglia di rivalsa. Sia gli Aquilotti che i Viola vogliono riscattare ...

Parte la settimana di lavoro per i viola di Iachini, dopo due giorni di riposo. Nel mirino la sfida di domenica a ...

