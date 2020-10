Spadafora, “Faremo di tutto affinché lo sport non si fermi di nuovo” (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus, stop agli sport di contatto a livello amatoriale, Spadafora: “Il mondo sportivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown”. Mentre il governo dispone lo stop agi sport di contatto a livello amatoriale, con un lungo post condiviso sulla propria pagina Facebook il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato delle ultime novità che interessano la sua materia di competenza. Lo sport. Si tratta di una realtà messa a repentaglio della diffusione del coronavirus e dalle perplessità esposte da parte degli esperti, che avrebbero suggerito una stretta più decisa per quanto riguarda il mondo dello sport. Spadafora, “Il mondo sportivo è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus, stop aglidi contatto a livello amatoriale,: “Il mondoivo è stato tra i più colpiti durante il lockdown”. Mentre il governo dispone lo stop agidi contatto a livello amatoriale, con un lungo post condiviso sulla propria pagina Facebook il ministro delloVincenzoha parlato delle ultime novità che interessano la sua materia di competenza. Lo. Si tratta di una realtà messa a repentaglio della diffusione del coronavirus e dalle perplessità esposte da parte degli esperti, che avrebbero suggerito una stretta più decisa per quanto riguarda il mondo dello, “Il mondoivo è ...

